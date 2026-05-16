Promozione, cresce l’attesa per la finale playoff: l’Agropoli sfida il Città di Pontecagnano per sognare l’Eccellenza

Cresce l’attesa per la finale playoff del girone D di Promozione. Domenica pomeriggio, alle 16 e 30, andrà in scena l’attesissima sfida tra Città di Pontecagnano e Agropoli. Sugli spalti è prevista una grande cornice di pubblico, con una massiccia presenza dei tifosi dell’Agropoli, pronti a spingere i delfini verso la vittoria e l’accesso allo spareggio per l’Eccellenza.

Le scelte di formazione e il nodo Costantino

Per quanto riguarda le scelte di campo, mister Squillante sembra intenzionato a confermare in blocco gli stessi undici titolari che hanno espugnato il campo dell’Atletico Pagani nel turno precedente. Restano però da monitorare le condizioni fisiche di Stefano Costantino, che in settimana ha accusato qualche piccolo problema e verrà valutato fino all’ultimo minuto.

Allarme cartellini: tre big in diffida

In casa biancoazzurra ci sarà anche da gestire con attenzione la situazione disciplinare. L’Agropoli ha infatti tre giocatori diffidati: lo stesso Costantino, Caruso e Corvino. Un eventuale cartellino giallo costerebbe loro la squalifica, facendogli saltare il possibile e decisivo spareggio per l’Eccellenza in caso di passaggio del turno.

Diretta su InfoCilento

Per tutti i tifosi che non potranno raggiungere lo stadio “23 Giugno 1978”, ci sarà comunque la possibilità di tifare da casa: la partita sarà trasmessa in diretta su tutti i canali di InfoCilento.