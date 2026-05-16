Attualità

Poderia in festa per Santa Sofia, tra fede e devozione: una lunga processione unisce la comunità

Una secolare tradizione di fede che unisce Poderia e i paesi limitrofi nel segno della devozione e della gioia comunitaria

Maria Emilia Cobucci

Una lunga e partecipata processione ha attraversato ieri pomeriggio le stradine di Poderia, in onore di Santa Sofia. Un momento di preghiera che come ogni anno ha chiamato a raccolta numerosi fedeli accorsi nel piccolo centro cilentano anche dai paesi limitrofi.

Una giornata di preghiera e celebrazioni

Diverse le celebrazioni Eucaristiche che hanno scandito l’intera giornata fino alle 18 quando, al termine dell’ultima Celebrazione, ha preso il via dal piazzale antistante al Santuario, dedicato a Santa Sofia, la lunga processione che ha attraversato l’intero paese tra canti religiosi e musiche bandistiche.

Il commento del parroco Don Ivan Ciociano

Un esempio di fede cristiana che da secoli pervade l’intera comunità di Poderia come sottolineato dal parroco Don Ivan Ciociano.

“Durante tutto il Novenario la gente è accorsa anche dai paesi limitrofi. La festività di Santa Sofia è molto sentita non solo a Poderia ma anche nei paesi circostanti – ha affermato Don Ivan Ciociano – Santa Sofia è molto importante per la vita di Poderia perché, come ha detto il Vescovo questa mattina, rappresenta la Sapienza incarnata e che dunque possa illuminare il cammino di tutti noi. Avere intorno tanti fedeli aiuta a vivere meglio il momento di festa che dobbiamo vivere in un clima di profonda gioiosità”.

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