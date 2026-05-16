Poderia in festa per Santa Sofia, tra fede e devozione: una lunga processione unisce la comunità

Una lunga e partecipata processione ha attraversato ieri pomeriggio le stradine di Poderia, in onore di Santa Sofia. Un momento di preghiera che come ogni anno ha chiamato a raccolta numerosi fedeli accorsi nel piccolo centro cilentano anche dai paesi limitrofi.

Una giornata di preghiera e celebrazioni

Diverse le celebrazioni Eucaristiche che hanno scandito l’intera giornata fino alle 18 quando, al termine dell’ultima Celebrazione, ha preso il via dal piazzale antistante al Santuario, dedicato a Santa Sofia, la lunga processione che ha attraversato l’intero paese tra canti religiosi e musiche bandistiche.

Un esempio di fede cristiana che da secoli pervade l’intera comunità di Poderia come sottolineato dal parroco Don Ivan Ciociano.

“Durante tutto il Novenario la gente è accorsa anche dai paesi limitrofi. La festività di Santa Sofia è molto sentita non solo a Poderia ma anche nei paesi circostanti – ha affermato Don Ivan Ciociano – Santa Sofia è molto importante per la vita di Poderia perché, come ha detto il Vescovo questa mattina, rappresenta la Sapienza incarnata e che dunque possa illuminare il cammino di tutti noi. Avere intorno tanti fedeli aiuta a vivere meglio il momento di festa che dobbiamo vivere in un clima di profonda gioiosità”.