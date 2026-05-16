Attualità

Agropoli, presentato “HIT”: lo spot sulla legalità degli studenti dell’IC Gino Rossi Vairo

Ispirato al grave caso della docente accoltellata a Bergamo, il cortometraggio per la regia di Luca Moltisanti invita i giovani a non restare indifferenti. Soddisfazione tra docenti e dirigente

Antonella Agresti

È stato presentato ieri “HIT“, lo spot realizzato dagli studenti dell’IC Gino Rossi Vairo di Agropoli nell’ambito del progetto Legalità in Corto.

Il progetto

Il progetto, ideato e prodotto dal giudice onorario Sante Massimo Lamonaca e sponsorizzato dalla BCC Magna Grecia, ha visto gli studenti impegnati per l’intero anno scolastico in appuntamenti di diversa natura. Ad aprire il ciclo di incontri lo scorso febbraio era stato don Aniello Manganiello, sacerdote impegnato nella lotta alla camorra. La realizzazione dello spot, per la regia di Luca Moltisanti e la sceneggiatura di Fenisia Tomada, ha rappresentato quindi la conclusione di un percorso articolato e ricco di approfondimenti.

Un fatto di cronaca realmente accaduto

Per il soggetto ci si è ispirati al grave caso di cronaca della docente accoltellata da uno studente a Bergamo lo scorso marzo: una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e ha riacceso il dibattito sul difficile rapporto che spesso i più giovani hanno con gli adulti e l’ambiente scolastico in particolare. Per gli studenti della Rossi Vairo, dunque, un’occasione di riflessione sulla necessità di non I rimanere indifferenti di fronte alla violenza per non diventarne complici.

La soddisfazione del Dirigente Bonfrisco e delle docenti

Pienamente soddisfatte del lavoro dei ragazzi le due docenti referenti del progetto, le professoresse Annamaria Leone e Irene Zammarrelli. Anche il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco ha espresso apprezzamento e gratitudine. L’appuntamento è ora per venerdì 22 maggio a Giffoni Valle Piana per la giornata conclusiva dell’ottava edizione di Legalità in Corto.

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