Da Castellabate a Sky: Annalaura Paragano debutta nella serie Rosa Elettrica

Da Castellabate al piccolo schermo. C’è anche un volto cilentano nella nuova serie thriller firmata Sky. Si tratta di Annalaura Paragano, giovane attrice originaria di Santa Maria di Castellabate, che ha fatto il suo debutto televisivo nella serie “Rosa Elettrica”, produzione Sky Original disponibile dall’8 maggio su Sky e in streaming su NOW.

Il ruolo dell’attrice cilentana e la trama della serie

Annalaura Paragano interpreta Miriam, nipote degli Scurante, personaggio presente negli episodi 3 e 4 andati già in onda su Sky. Un debutto importante all’interno di una produzione che sta già attirando l’attenzione del pubblico grazie al ritmo serrato, alle atmosfere thriller e a un cast di grande livello.

“Rosa Elettrica” è infatti una serie crime on-the-road in sei episodi, liberamente ispirata all’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi, pubblicato nel 2007 da Sellerio Editore Palermo. Alla regia c’è Davide Marengo, già noto per produzioni di successo come “Boris”, “Un’estate fa”, “Vanina” e “Brennero”.

Un cast di grandi nomi e i prossimi progetti futuri

Protagonista della serie è Maria Chiara Giannetta, nei panni di una giovane agente sotto copertura coinvolta in una fuga ad alta tensione attraverso dodici location italiane. Un thriller avventuroso che mescola azione, ironia e colpi di scena senza mai rallentare. Nel cast figurano anche volti noti del cinema e della televisione come Antonia Truppo, Elena Lietti e Federico Tocci.

Per Castellabate e per tutto il Cilento, la partecipazione di Annalaura Paragano rappresenta sicuramente un motivo di orgoglio. Un debutto che è solamente il primo passo per un percorso artistico destinato a crescere e a raggiungere grandi palcoscenici. La stessa giovane attrice cilentana, infatti, sarà impegnata prossimamente anche nella serie tv Netflix dal titolo “Minerva – La scuola”, ambientata in un liceo militare di Napoli.