L’Atletico Pisciotta conquista il campionato di Promozione: a InfoCilento parla il vicepresidente, Michele Cutrì

L’Atletico Pisciotta conquista il campionato di Promozione. Un risultato storico per la squadra cilentana, espressione di una piccola realtà calcistica capace di raggiungere grandi obiettivi.

La soddisfazione del vicepresidente, Michele Cutrì

“L’anno prossimo parteciperemo al campionato di Promozione, un diritto conquistato sul campo e dunque per meriti sportivi — ha affermato il vicepresidente dell’Atletico Pisciotta, Michele Cutrì — Siamo orgogliosi e felicissimi del raggiungimento di questo obiettivo e tutto questo è bellissimo.

Sono 10 anni che militiamo nel campionato di Prima categoria, classificazioni sempre tra la prima e la quinta posizione. È un obiettivo che inseguivamo da tanti anni ed ora finalmente l’abbiamo raggiunto. Siamo felicissimi non solo per il Pisciotta ma un po’ per l’intero comprensorio, basti pensare che l’altra squadra di Promozione è ad Agropoli.

Verso nuovi obiettivi

Ringraziamo tutti i nostri calciatori, ringraziamo anche per l’enorme sacrificio fatto in questi mesi e per il tanto impegno che hanno messo in questa squadra. Quindi ringraziamo questi giovani che inizieranno sicuramente il prossimo anno calcistico con una marcia in più.

Adesso faremo l’ultima partita, che è una formalità, successivamente ci riposeremo una decina di giorni, e poi inizieremo a riorganizzarci per affrontare questo campionato di promozione nel migliore dei modi”.