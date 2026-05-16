Anna Sorvillo compie 100 anni: Eboli festeggia un secolo di storia, memoria e amore

Un traguardo straordinario, carico di storia, memoria e affetti: la comunità di Eboli ha celebrato con profonda emozione i 100 anni di Anna Sorvillo, nata il 15 maggio 1926, simbolo vivente di una generazione che ha attraversato le pagine più difficili del Novecento custodendone ancora oggi il ricordo lucido e commovente.

Circondata dall’amore della sua grande famiglia, Anna ha festeggiato questo secolo di vita insieme ai figli, le gemelle Vincenza e Grazia, Gaetano e Agnese, agli undici nipoti e ai diciannove pronipoti, in una giornata intensa di affetto, memoria e gratitudine.

Una vita dedicata alla famiglia e ai valori

La sua esistenza è stata interamente dedicata alla famiglia, ai valori della solidarietà, del sacrificio e dell’unione. Accanto a lei, per una vita intera, il compianto Domenico Forte, compagno di un lungo cammino costruito con dignità, lavoro e amore.

Durante la celebrazione, particolarmente toccante è stato il ricordo degli anni della guerra. Anna Sorvillo, infatti, da ragazza visse il dramma dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, immagini e paure rimaste ancora oggi vivide nella sua memoria. Testimonianze preziose che raccontano non solo il dolore di un’epoca, ma anche la forza di chi ha saputo rialzarsi e ricostruire.

L’omaggio delle istituzioni e l’abbraccio della città

A rendere ancora più solenne l’evento è stata la presenza del sindaco di Eboli, Mario Conte, che ha voluto omaggiare Anna Sorvillo con una targa celebrativa a nome dell’intera città, tributo simbolico a una donna che rappresenta un autentico patrimonio umano e storico della comunità.

Tra applausi, sorrisi e momenti di grande commozione, la festa per i 100 anni di Anna Sorvillo si è trasformata in un abbraccio collettivo, celebrando non solo un compleanno eccezionale, ma soprattutto una vita vissuta con forza, coraggio e dedizione assoluta alla famiglia.