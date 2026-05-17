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Castellabate, litorale ferito dalle mareggiate: il sindaco Rizzo attiva il Coc e chiede l’aiuto della Regione

Le forti mareggiate colpiscono la costa di Castellabate causando gravi danni da erosione. Il sindaco Marco Rizzo attiva il Coc e chiede l'intervento urgente della Regione Campania in vista dell'estate.

Manuel Chiariello

Le forti mareggiate delle ultime ore hanno provocato nuovi disagi lungo il litorale cilentano, colpendo anche il Comune di Castellabate. Diversi tratti della costa sono stati interessati dal fenomeno dell’erosione, richiedendo un immediato intervento da parte dell’Amministrazione comunale.

Il sopralluogo del sindaco e l’attivazione del Coc

Nella mattinata di oggi il sindaco Marco Rizzo si è recato personalmente nelle zone maggiormente interessate per effettuare un sopralluogo e verificare da vicino la situazione. Contestualmente sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza delle aree coinvolte ed è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), con l’obiettivo di coordinare le attività di monitoraggio e gli interventi necessari. Parallelamente, il Comune ha avviato tempestivamente i contatti con la Regione Campania per rappresentare le criticità registrate lungo la costa e chiedere interventi su una problematica che continua a interessare il territorio, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva.

Monitoraggio con i droni e appello alla cittadinanza

Nel corso della mattinata, inoltre, le aree colpite sono state sorvolate da droni incaricati di documentare lo stato attuale del litorale. Le immagini e il materiale raccolto saranno trasmessi agli enti competenti per supportare la richiesta di un intervento straordinario finalizzato alla tutela e alla salvaguardia della costa.

Dal Sindaco di Castellabate arriva anche un invito alla collaborazione: “In momenti come questi è fondamentale lavorare insieme, in piena collaborazione tra Amministrazione, operatori del settore e cittadini, con spirito di responsabilità e attenzione verso una risorsa preziosa come la nostra costa. Continueremo a mettere in campo tutte le azioni necessarie per la tutela del litorale e della comunità”. Il monitoraggio del litorale proseguirà anche nelle prossime ore, in cui è previsto un miglioramento delle condizioni meteo-marine.

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