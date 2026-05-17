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A Novi Velia arrivano le colonnine di ricarica per veicoli elettrici: accordo con Enel X Way

Svolta green a Novi Velia: l'Amministrazione Comunale approva l'installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche in Corso Positano e Via Monte Gelbison.

Antonio Pagano
Auto elettrica

Novi Velia investe con decisione sulla mobilità sostenibile. L’Amministrazione Comunale intende promuovere lo sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio cittadino, considerando la transizione ecologica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e garantire la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

I benefici di questo investimento sono notevoli e tangibili sul lungo periodo: minori emissioni di PM10, con un conseguente e immediato miglioramento della qualità dell’aria, e un significativo risparmio energetico legato a un minor spreco di risorse.

Il progetto “Polis” e la sinergia con Poste Italiane

L’iniziativa locale non è isolata, ma si inserisce all’interno del più ampio progetto di riqualificazione e rinnovamento del portafoglio immobiliare denominato “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Gruppo Poste Italiane.

All’interno di questo piano nazionale, il Gruppo Poste assume la veste strategica di Charging Point, facilitando la capillarità dei punti di ricarica nei piccoli e medi comuni italiani, proprio come Novi Velia.

L’accordo con Enel X Way e la mappa delle installazioni

Per dare concretezza al progetto, l’Ente ha approvato un apposito protocollo d’intesa con la società ENEL X Way Italia S.r.l., azienda leader nel settore che si occuperà direttamente sia della posa in opera che della successiva gestione tecnica della rete di ricarica per i veicoli elettrici.

L’Amministrazione ha inoltre già individuato le prime aree strategiche in cui verranno installate le stazioni di ricarica:

  • Il parcheggio situato in Corso Positano;
  • Il parcheggio situato in Via Monte Gelbison.

Novi Velia si conferma così tra i comuni all’avanguardia che scelgono di investire sulla mobilità elettrica, intercettando un trend in forte crescita che vede un numero sempre maggiore di automobilisti affidarsi a veicoli a trazione elettrica parziale (ibride plug-in) o integrale.

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