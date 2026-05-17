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Agropoli punta sul futuro: il Comune aderisce al progetto “Propulsioni Digitali” per l’inclusione lavorativa

l Comune di Agropoli aderisce a "Propulsioni Digitali", il progetto gratuito per la formazione e il reskilling digitale dei cittadini disoccupati e inattivi. Scopri i dettagli.

Antonio Pagano
Pc

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, con la deliberazione di Giunta n° 267 del 07/05/2026 ha aderito al progetto “Propulsioni Digitali – Comunità in transizione digitale per l’inclusione socio-lavorativa” promosso da Biblioteche Senza Frontiere e Rete delle Reti.

Formazione e reskilling per disoccupati e inattivi

Il progetto, candidato nell’ambito del bando “Prospettive+” del Fondo per la Repubblica Digitale, è finalizzato alla realizzazione di percorsi di formazione e inclusione digitale rivolti a cittadini adulti in condizioni di disoccupazione o inattività, attraverso attività di reskilling digitale, sviluppo di competenze trasversali e accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Arriva la mediateca mobile IdeasBox

Tra gli elementi qualificanti dell’iniziativa vi è l’utilizzo della mediateca mobile IdeasBox, strumento innovativo finalizzato alla realizzazione di attività formative, culturali e di outreach anche in contesti caratterizzati da fragilità sociale, rafforzando il ruolo delle biblioteche e degli spazi culturali quali presidi di inclusione e partecipazione.

Il ruolo del Comune di Agropoli e i vantaggi per la comunità

La proposta prevede un coinvolgimento dell’Ente locale attraverso:

  • La collaborazione nelle attività di diffusione e accompagnamento dei destinatari;
  • Il supporto alle attività di coinvolgimento dei beneficiari;
  • La valorizzazione delle reti territoriali attive;
  • L’eventuale disponibilità di spazi per attività formative e di animazione.

L’Ente riconosce il valore sociale, culturale e formativo dell’iniziativa, in quanto finalizzata a rafforzare i processi di inclusione digitale e partecipazione attiva della cittadinanza, valorizzando il ruolo della Biblioteca Comunale quale presidio territoriale di innovazione e comunità. La partecipazione al progetto non comporta oneri economici a carico del Comune e rappresenta un’opportunità di particolare interesse per il rafforzamento del ruolo della Biblioteca Comunale e del sistema culturale cittadino.

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