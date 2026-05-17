Sapri, la scuola Santa Croce diventa “green”: approvato il progetto per trasformarla in edificio NZEB

Il Comune di Sapri, guidato dal sindaco Antonio Gentile, punta con decisione su interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale. La Giunta, con la deliberazione n°67 del 28 aprile 2026, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di trasformazione degli edifici esistenti in “Edifici a energia quasi zero”.

In questa fase, l’Amministrazione ha deciso di intervenire in modo prioritario sul plesso scolastico Santa Croce (I.C. Santa Croce – Sapri).

Obiettivo NZEB: consumi ridotti e fonti rinnovabili

L’obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale è quello di ottenere edifici “NZEB” (Nearly Zero Energy Building). Si tratta di strutture ad altissima prestazione energetica, progettate per ridurre drasticamente il consumo energetico tradizionale e per coprire il fabbisogno residuo quasi interamente attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Un passo importante che non solo ridurrà l’impatto ambientale della struttura, ma garantirà anche ambienti più confortevoli e moderni per gli studenti e il personale scolastico.

Investimento e finanziamento tramite il Conto Termico 2.0

La spesa complessiva prevista per la realizzazione dei lavori ammonta a € 426.880,63. Di questo budget complessivo, € 333.906,99 saranno destinati direttamente all’esecuzione dei lavori, mentre € 92.973,64 faranno parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione per le spese accessorie.

L’intero intervento non peserà sulle casse comunali in modo diretto, poiché sarà interamente finanziato mediante l’accesso ai fondi del Conto Termico 2.0, ai sensi del DM 16/02/2016.

Questo decreto ministeriale disciplina e aggiorna gli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni mirati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Lo strumento opera secondo principi di semplificazione, efficacia e innovazione tecnologica, in perfetta coerenza con gli obiettivi nazionali di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.