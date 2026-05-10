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Cuccaro Vetere: il Municipio diventa “green”: ok ad un progetto di efficientamento energetico

L'intervento sarà candidato a finanziamento al Gestore dei Servizi Energetici

Antonio Pagano
Municipio Cuccaro Vetere

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Simone Valiante, punta ad interventi di efficientamento energetico, secondo l’Ente l’attuale grave crisi energetica rende ancor più impellente la necessità di adottare provvedimenti in questo campo.

Municipio ad “impatto zero”

La Giunta ha così approvato un documento di indirizzo alla progettazione relativo ai lavori di “Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” Nzeb dell’edificio comunale sede della Residenza Municipale di via Convento 13 di proprietà del comune di Cuccaro Vetere”.

Il quadro tecnico economico dei lavori prevede una spesa, di € 532.592,25 di cui € 394.328,29 per lavori ed € 137.241,71 per spese generali ed € 1.022,25 per spese di diagnosi energetica.

Le risorse

L’intervento sarà candidato a finanziamento al Gestore dei Servizi Energetici ai sensi del DM 16/02/2016. Il Decreto in questione aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.

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