Attualità

Cuccaro Vetere: da oggi attivo il servizio di dispensario farmaceutico

L’attivazione di questo servizio garantirà a tutti i residenti un accesso più rapido e agevole ai farmaci e ai presidi sanitari essenziali, senza la necessità di spostarsi dal territorio comunale.

Antonio Pagano
Farmacia

Da oggi 21 aprile entra ufficialmente in funzione il nuovo servizio dispensario farmaceutico a Cuccaro Vetere. A comunicarlo il Comune attraverso una nota del Sindaco Simone Valiante.

Un nuovo servizio per la comunità

L’attivazione di questo servizio garantirà a tutti i residenti un accesso più rapido e agevole ai farmaci e ai presidi sanitari essenziali, senza la necessità di spostarsi dal territorio comunale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

“Si rende noto che l’unico dispensario farmaceutico in attività per 30 ore settimanali, è il dispensario farmaceutico del Comune di Cuccaro Vetere ( la media negli altri comuni è di 15 ore settimanali ). – fanno sapere da palazzo di città – Riteniamo attraverso le indicazioni rigorose e trasparenti del nostro bando pubblico, di aver garantito un servizio migliore alla cittadinanza, di aver tutelato l’Ente dal punto di vista amministrativo, con condizioni lavorative più che dignitose per gli operatori”.

Cos’è il dispensario farmaceutico

Il dispensario farmaceutico è una struttura, non una farmacia, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati, è finalizzato a sopperire alle esigenze primarie ed  immediate della popolazione.

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