Incidente stradale a Battipaglia, auto si ribalta in via Mazzini: ferite alcune ragazze

Momenti di grande tensione si sono vissuti a Battipaglia nella tarda serata di ieri, lunedì primo giugno, quando un incidente stradale ha scosso la quiete di via Mazzini. Poco prima della mezzanotte, una Fiat 500 di colore bianco è rimasta coinvolta in un violento impatto, probabilmente con un’Audi nera, terminando la sua corsa ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata.

I soccorsi e la community social

Il sinistro è stato amplificato sul gruppo social “Sei di Battipaglia… il vero!!!” e ha visto coinvolto, oltre all’utilitaria ribaltata, anche un SUV di colore scuro, forse un’Audi a bordo strada, che ha riportato i segni dello scontro. Le persone a bordo della Fiat 500, alcune ragazze, sono state prontamente soccorse e condotte in ospedale per le cure del caso e per gli accertamenti necessari a valutare le loro condizioni di salute.

Il racconto dei testimoni

La dinamica ha colto di sorpresa i residenti della zona, allertati da un fragore improvviso. Una testimone, che ha assistito alla scena dall’alto, ha postato la foto dello scontro. Sul social si leggono i commenti dei concitati momenti: “Io stavo sul balcone, all’improvviso sento un rumore forte”.

Rilievi e polemiche sulla sicurezza

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire l’emergenza e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La zona è stata messa in sicurezza, mentre si riaccendono le polemiche sulla sicurezza stradale nel cuore della cittadina battipagliese.