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Sassano, il sindaco Nicola Pellegrino incontra i bambini del nido per la Festa della Repubblica

Iniziativa speciale al nido di Sassano per la Festa della Repubblica: il sindaco Nicola Pellegrino incontra i più piccoli per dialogare sui valori della cittadinanza.

Redazione Infocilento

Un incontro speciale per avvicinare i più piccoli ai valori della cittadinanza e della partecipazione alla vita della comunità. In occasione della Festa della Repubblica, il nido di Sassano ha promosso l’iniziativa “Sindaco per un giorno”, un’attività educativa pensata per far conoscere ai bambini le istituzioni e il ruolo di chi amministra il paese.

La giornata è stata preceduta da un momento particolarmente emozionante. Un piccolo postino ha infatti consegnato al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, una busta contenente un invito davvero speciale: incontrare i bambini del nido e rispondere alle loro domande.

Dialogo e condivisione tra istituzioni e piccoli cittadini

L’Amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo la proposta e il sindaco ha fatto visita ai piccoli protagonisti dell’iniziativa. Tra sorrisi, curiosità e tante domande spontanee, i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino una figura importante per la comunità e di scoprire, attraverso un linguaggio semplice e adatto alla loro età, il significato dell’impegno civico e della partecipazione.

L’incontro si è trasformato in un prezioso momento di dialogo e condivisione, dimostrando come anche i più piccoli possano avvicinarsi ai valori della convivenza civile e del senso di appartenenza alla propria comunità.

I ringraziamenti della comunità scolastica

Un ringraziamento è stato rivolto all’Amministrazione comunale di Sassano per la disponibilità e per aver accolto l’invito, contribuendo alla riuscita di un’iniziativa che ha saputo coniugare educazione, cittadinanza e partecipazione.

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