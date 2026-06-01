Vela Day a Sapri: successo per l’evento del Circolo Nautico

Il Circolo Nautico di Sapri ha aderito, anche quest’anno, al “Vela Day”. Una due giorni, promossa dalla Federazione Italiana Vela (FIV), che ha coinvolto appieno anche la città della Spigolatrice e in modo particolare il Circolo Nautico, diretto dal presidente Leonardo Pascarella.

Tutti i partecipanti hanno letteralmente invaso il lungomare “Italia” per catapultarsi in una nuova esperienza, a contatto diretto con il mare.

Le parole del presidente Leonardo Pascarella

“Aderiamo come ogni anno alla giornata di informazione e della cultura della vela e del mare che la Federazione Italiana Vela promuove in tutti i circoli d’Italia in questo periodo dell’anno – ha affermato il presidente Pascarella – È un’occasione bellissima per stare insieme con le famiglie, con i ragazzi e far provare loro le prime esperienze con la barca a vela ed anche istruire alla cultura e al rispetto del mare”.

Sport e ambiente: i ragazzi ripuliscono il mare

Un segnale importante di civiltà è arrivato proprio dai più giovani durante le attività in acqua.

“Nel corso della mattinata – ha evidenziato il presidente – sono ritornati dei ragazzi, dal loro giro in barca a vela, portando con loro delle buste di spazzatura. Tutto ciò vuol dire che effettivamente c’è bisogno di diffondere nel nostro territorio la cultura del mare, ma soprattutto riscoprire la città di Sapri come una città della vela e del mare”.

Un bilancio oltre le aspettative

La manifestazione ha confermato il forte legame tra la comunità locale e le attività del circolo, registrando una risposta entusiasta da parte dei cittadini.

“Anche quest’anno abbiamo avuto un numero di partecipanti alto, oltre 60 gli iscritti per una festa, come dico sempre, che coinvolge le famiglie, i ragazzi e tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo sport della vela”, ha concluso Pascarella.