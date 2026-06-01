Novi Velia: riaperto il Santuario del Sacro Monte, rivive la tradizione

Il Santuario Diocesano di Maria SS del Sacro Monte di Novi Velia ha riaperto le sue porte ai fedeli, una tradizione secolare che dà il via alla stagione dei pellegrinaggi. Tante le persone accorse ogni anno su una delle vette più suggestive del Cilento per rendere omaggio alla Mamma Celeste.

Tra canti, commozione e devozione, in centinaia hanno assistito ad uno dei momenti più significativi: lo svelamento della sacra effigie della Madonna, a seguire la Santa Messa presieduta da Mons. Vincenzo Calvosa che anche quest’anno non ha nascosto la sua emozione.

Le istituzioni presenti al rito solenne

Accanto al Vescovo, erano presenti le istituzioni che da sempre prendono parte al rito solenne:

Il Sindaco di Novi Velia, Adriano De Vita

Il Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone

Enrico Gnarra , Sindaco di Moio della Civitella

, Sindaco di Moio della Civitella Il Presidente della Comunità Montana Gelbison e Cervati, nonché sindaco di Cannalonga, Carmine Laurito

Il Vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola

Il Vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo

Una tradizione che unisce le generazioni

La giornata è iniziata di buon mattino, con l’arrivo dei gruppi di preghiera con le loro cente. Tanti anche i bambini che hanno vissuto la tradizione accanto ai nonni e alle famiglie, a testimonianza di un legame profondo che si tramanda nel tempo.

La grande novità: la Madonna pellegrina a ottobre

Importante novità, comunicata da Sua Eccellenza, è il pellegrinaggio del prossimo ottobre. La Madonna farà tappa in diverse chiese della Diocesi per continuare a celebrare la fede anche dopo la chiusura stagionale del Santuario di Novi Velia.