Antonio Tafuri alla Parata del 2 Giugno: Orgoglio per Sala Consilina

Antonio Tafuri, militare del Ruolo d’Onore in servizio presso la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno, prenderà parte per il terzo anno consecutivo alla tradizionale parata del 2 giugno che si svolgerà a Roma.
La sua presenza nella prestigiosa manifestazione rappresenta un importante riconoscimento personale e professionale, ma anche un’occasione per portare simbolicamente il nome di Sala Consilina nel cuore delle celebrazioni nazionali dedicate alla Repubblica Italiana.
Il significato della parata del 2 giugno
La parata del 2 giugno costituisce uno degli appuntamenti più significativi del calendario istituzionale del Paese. Ogni anno vede la partecipazione delle più alte cariche dello Stato, delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, in una cerimonia che celebra i valori della democrazia, dell’unità nazionale e del servizio alla collettività.
Il plauso dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha espresso le più vive congratulazioni al proprio concittadino per questo prestigioso traguardo, sottolineando come la sua partecipazione rappresenti motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutta la città.