Santa Marina, dopo le dimissioni del sindaco ecco il commissario prefettizio

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Santa Marina. Il provvedimento è scattato in seguito alle dimissioni presentate dal sindaco Giovanni Fortunato, diventate irrevocabili una volta decorsi i venti giorni stabiliti dalla legge.

La decisione del primo cittadino è giunta dopo il suo arresto e l’avvio di un procedimento giudiziario in cui risulta indagato per corruzione. Il decreto prefettizio avvia contestualmente l’iter per lo scioglimento formale dell’assise cittadina, applicando le disposizioni previste dall’articolo 141, comma 1, lettera b) numero 2 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.).

La nomina del commissario prefettizio

Per garantire la continuità amministrativa e la gestione provvisoria dell’ente locale, è stato nominato un commissario prefettizio. L’incarico è stato affidato alla dottoressa Anna De Luna, viceprefetto con una consolidata esperienza all’interno delle istituzioni pubbliche.

La dottoressa De Luna, 61 anni e una laurea in giurisprudenza, vanta un percorso professionale strutturato nell’amministrazione dei territori. Nel corso della sua carriera ha già ricoperto il ruolo di sub commissario prefettizio in numerosi comuni, tra cui Vallo della Lucania, Agropoli, Novi Velia, Castel San Vincenzo in provincia di Isernia, Cicciano, Arzano, Bacoli, Giugliano e Civita Castellana.