Polla, furto in un’azienda edile: rubate tavole per ponteggi, indagano i carabinieri

Furto ai danni di un’azienda edile di Polla. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’attività situata in via Campi, portando via circa 200 tavole metalliche utilizzate per i ponteggi edili.

I ladri avrebbero agito approfittando delle ore notturne, riuscendo a caricare e trasportare il materiale senza lasciare particolari tracce. Il valore complessivo della refurtiva ammonterebbe a circa cinquemila euro.

La denuncia e l’avvio delle indagini

L’amara scoperta è stata fatta dai titolari dell’azienda che, una volta accortisi del furto, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I proprietari hanno quindi sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti o mezzi utilizzati per il trasporto del materiale rubato.