Cronaca

Polla, furto in un’azienda edile: rubate tavole per ponteggi, indagano i carabinieri

Colpo notturno in un'azienda edile a Polla: rubate circa 200 tavole metalliche per ponteggi. Indagano i carabinieri, al vaglio le telecamere della zona

Erminio Cioffi

Furto ai danni di un’azienda edile di Polla. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’attività situata in via Campi, portando via circa 200 tavole metalliche utilizzate per i ponteggi edili.

I ladri avrebbero agito approfittando delle ore notturne, riuscendo a caricare e trasportare il materiale senza lasciare particolari tracce. Il valore complessivo della refurtiva ammonterebbe a circa cinquemila euro.

La denuncia e l’avvio delle indagini

L’amara scoperta è stata fatta dai titolari dell’azienda che, una volta accortisi del furto, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I proprietari hanno quindi sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti o mezzi utilizzati per il trasporto del materiale rubato.

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