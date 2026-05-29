Poste Italiane, al via i lavori ad Auletta: l’ufficio postale cambia volto con il progetto Polis

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Auletta è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza. I lavori garantiranno ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

I nuovi servizi della pubblica amministrazione disponibili

Presso l’ufficio postale di Auletta sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati e altri documenti.

Uffici postali alternativi e orari durante i lavori

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale di Caggiano, in viale Principessa Elena 20, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:20 – 13:35 e il sabato fino alle 12:35.