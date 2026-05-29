Attualità

Poste Italiane, al via i lavori ad Auletta: l’ufficio postale cambia volto con il progetto Polis

L'ufficio postale di Auletta si rinnova con il progetto Polis: ecco quali nuovi servizi INPS e anagrafici saranno disponibili e dove recarsi durante i lavori

Redazione Infocilento
Poste Italiane

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Auletta è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza. I lavori garantiranno ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

I nuovi servizi della pubblica amministrazione disponibili

Presso l’ufficio postale di Auletta sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati e altri documenti.

Uffici postali alternativi e orari durante i lavori

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale di Caggiano, in viale Principessa Elena 20, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:20 – 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.