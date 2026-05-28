Incidente sulla SP 30 a Eboli: scontro vicino alla rotatoria di Fiocche, traffico bloccato

Un nuovo sinistro stradale si è verificato lungo la SP 30, l’arteria stradale che collega diverse aree del comune di Eboli con Santa Cecilia e il Cilento. L’impatto è avvenuto dopo la località “Femmina Morta”, prima della rotatoria, un punto già noto alle cronache locali per la sua pericolosità e per la frequenza di incidenti.

Subito dopo l’impatto, che pare sia avvenuto tra una Fiat Punto e un’altra utilitaria, è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia di Eboli per effettuare i rilievi del caso e mettere in sicurezza l’area.

Indagini in corso sulla dinamica

Al momento le indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. I militari stanno ascoltando i conducenti dei veicoli coinvolti e gli eventuali testimoni per chiarire se l’incidente sia stato causato da una distrazione, dall’alta velocità o da una mancata precedenza nell’immissione della rotatoria.

Traffico in tilt e ripercussioni sulla viabilità

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità locale. Il tratto di strada interessato ha subìto forti rallentamenti, con il traffico rimasto provvisoriamente bloccato o deviato per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e i rilievi planimetrici dei Carabinieri.