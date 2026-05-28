Cilento

San Mauro Cilento, dopo il tutto esaurito torna il trekking dei fiori gentili e dei sapori tradizionali

Dopo il successo del debutto, il 31 maggio torna l'appuntamento gratuito a San Mauro Cilento tra escursioni guidate e laboratori di cucina tipica.

Ernesto Rocco
Escursione

Il Comune di San Mauro Cilento, in sinergia con l’Unione dei Comuni Velini e Velinia Hub, ha ufficializzato la data del secondo incontro dedicato all’esperienza “Trekking dei Fiori Gentili e Sapori del Cilento”, fissato per domenica 31 maggio. L’annuncio arriva dopo il successo del primo appuntamento, che ha registrato il tutto esaurito, dimostrando l’interesse del pubblico per un format capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio naturale, la cultura locale e le tradizioni gastronomiche del territorio.

Il programma delle attività e l’itinerario escursionistico

L’evento, completamente gratuito, mantiene la struttura laboratoriale ed esperienziale del debutto, sviluppandosi attraverso due momenti principali:

  • Il trekking guidato: un’escursione della durata di circa 5 ore che si snoderà lungo il “Sentiero dei Fiori Gentili”. Il gruppo sarà supportato da una guida professionista AIGAE per approfondire gli aspetti botanici e paesaggistici del comprensorio.
  • Il laboratorio gastronomico: un’attività interattiva ospitata presso il Ristorante Alfea. I partecipanti assisteranno a uno show cooking focalizzato sulla preparazione manuale dei cavatelli cilentani e potranno cimentarsi direttamente nella lavorazione della pasta, prima della degustazione conclusiva.

Orari, calendario degli incontri e modalità di partecipazione

Il raduno per la giornata di domenica 31 maggio è previsto in Piazza Serra (Casalsoprano) a San Mauro Cilento, con partenza fissata alle ore 08:30. L’iniziativa è riservata a un pubblico adulto e si consiglia l’impiego di calzature da trekking e abbigliamento comodo.

Il progetto di valorizzazione territoriale proseguirà anche nei mesi successivi con altri due appuntamenti in calendario, programmati rispettivamente per domenica 14 giugno e domenica 28 giugno.

A causa dell’alto volume di richieste e al fine di tutelare la sicurezza e gli standard qualitativi dell’esperienza, l’accesso è limitato a un numero chiuso di partecipanti. L’iscrizione all’evento rimane pertanto obbligatoria.

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