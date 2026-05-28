Poste Italiane, al via i lavori a Palomonte: l’ufficio postale diventa sportello digitale Polis

L’ufficio postale di Palomonte ha temporaneamente chiuso i battenti per dare il via a una serie di importanti interventi di ammodernamento. I lavori mirano a potenziare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e a ottimizzare l’accoglienza degli utenti. L’operazione rientra nel più ampio progetto Polis di Poste Italiane, un’iniziativa strutturata per i comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Il piano si propone di superare definitivamente il divario digitale e di incentivare la coesione economica, sociale e territoriale su tutto il territorio nazionale, semplificando il canale di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione.

I documenti richiedibili allo sportello

Grazie alla trasformazione legata al progetto Polis, i residenti di Palomonte non dovranno più spostarsi per sbrigare diverse pratiche burocratiche. All’interno della sede rinnovata sarà infatti possibile accedere rapidamente a una vasta gamma di prestazioni. Tra queste spiccano la richiesta e il rilascio dei servizi Inps, l’ottenimento dei certificati anagrafici e di stato civile, l’attribuzione del codice fiscale per i neonati e la gestione di ulteriori documenti ufficiali.

Continuità dei servizi durante il cantiere

Per garantire la piena continuità delle attività e ridurre al minimo i disagi durante la fase di esecuzione dei lavori, Poste Italiane ha predisposto una soluzione alternativa per l’utenza. I cittadini potranno fare riferimento alla sede vicina dell’ufficio postale di Bivio di Palomonte, situato in via Vito Lembo 36. La struttura di supporto osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45, mentre il sabato l’operatività sarà garantita fino alle 12.45.