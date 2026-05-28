Attualità

Poste Italiane, al via i lavori a Palomonte: l’ufficio postale diventa sportello digitale Polis

L'ufficio postale di Palomonte si rinnova con il progetto Polis: in arrivo i servizi Inps e i certificati. Ecco dove recarsi durante i lavori

Redazione Infocilento
Poste Italiane

L’ufficio postale di Palomonte ha temporaneamente chiuso i battenti per dare il via a una serie di importanti interventi di ammodernamento. I lavori mirano a potenziare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e a ottimizzare l’accoglienza degli utenti. L’operazione rientra nel più ampio progetto Polis di Poste Italiane, un’iniziativa strutturata per i comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Il piano si propone di superare definitivamente il divario digitale e di incentivare la coesione economica, sociale e territoriale su tutto il territorio nazionale, semplificando il canale di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione.

I documenti richiedibili allo sportello

Grazie alla trasformazione legata al progetto Polis, i residenti di Palomonte non dovranno più spostarsi per sbrigare diverse pratiche burocratiche. All’interno della sede rinnovata sarà infatti possibile accedere rapidamente a una vasta gamma di prestazioni. Tra queste spiccano la richiesta e il rilascio dei servizi Inps, l’ottenimento dei certificati anagrafici e di stato civile, l’attribuzione del codice fiscale per i neonati e la gestione di ulteriori documenti ufficiali.

Continuità dei servizi durante il cantiere

Per garantire la piena continuità delle attività e ridurre al minimo i disagi durante la fase di esecuzione dei lavori, Poste Italiane ha predisposto una soluzione alternativa per l’utenza. I cittadini potranno fare riferimento alla sede vicina dell’ufficio postale di Bivio di Palomonte, situato in via Vito Lembo 36. La struttura di supporto osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45, mentre il sabato l’operatività sarà garantita fino alle 12.45.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.