XI Trofeo Baia di Sapri: la grande pesca sportiva tra agonismo e tradizione marinara

Torna uno degli appuntamenti più attesi della pesca sportiva del Sud Italia. Domenica 31 maggio 2026 la città di Sapri ospiterà l’XI Trofeo “Baia di Sapri”, organizzato dall’associazione “Battiti di Pesca”, guidata dal presidente Antonio Scarfone, con il patrocinio del Comune di Sapri e dell’assessorato comunale al Turismo, Sport e Spettacolo.

L’evento negli anni si è affermato come punto di riferimento nazionale per appassionati ed atleti del settore. La manifestazione richiamerà sul litorale cilentano concorrenti provenienti da numerose regioni italiane, confermando il crescente prestigio della competizione e l’importanza di Sapri nel panorama della pesca sportiva.

Il programma delle gare: tecnica bolognese e surfcasting

Saranno circa 70 gli iscritti che prenderanno parte alle due gare in programma, entrambe della durata di quattro ore, tra tecnica, passione e spirito agonistico.

La mattina sarà dedicata alla pesca con tecnica bolognese presso il porto di Sapri, nell’area del molo di sottoflutto, mentre nel pomeriggio il litorale cittadino farà da scenario alla competizione di surfcasting. Grande entusiasmo già nelle settimane precedenti all’evento: le iscrizioni sono state chiuse con quasi un mese di anticipo, segnale evidente dell’interesse che il trofeo continua a suscitare tra gli appassionati provenienti da tutta Italia.

La Benedizione delle Genti di Mare tra emozione e identità

Ma l’XI Trofeo “Baia di Sapri” non sarà soltanto sport. Il momento più intenso e significativo della giornata sarà, infatti, quello dedicato alla tradizionale Benedizione delle Genti di Mare, simbolo profondo del legame tra la comunità saprese e il mare. Alle ore 10:30, sul suggestivo Viale della Spigolatrice, si svolgerà la cerimonia organizzata in collaborazione con il Circolo Nautico di Sapri.

Un appuntamento carico di emozione e spiritualità che vedrà protagonisti pescatori, cittadini, famiglie e visitatori uniti nel ricordo di quanti hanno vissuto il mare come lavoro, sacrificio e identità. Il programma prevede la benedizione, a cura del parroco Don Raffaele Brusco, e la deposizione in mare di una corona d’alloro, gesto simbolico dedicato a tutte le genti di mare e alla memoria di chi ha custodito nel tempo valori, tradizioni e cultura marinara.

Marketing territoriale e sinergie per il Golfo di Policastro

Sarà un momento di raccoglimento ma anche di forte appartenenza collettiva, capace di unire sport e tradizione in una cornice unica affacciata sul Golfo di Policastro. L’evento rappresenterà inoltre un’importante occasione di promozione turistica per la città di Sapri, che punta a valorizzare il territorio attraverso sport, spettacolo e tradizioni locali.

A sostenere la manifestazione saranno prestigiosi sponsor tecnici del settore come Trabucco, Venturieri, Norfin e Carlo Pesca, mentre partner ufficiale dell’evento sarà Givova. Il 31 maggio Sapri si prepara, dunque, a vivere una grande giornata di sport, emozioni e memoria, in cui il mare sarà ancora una volta protagonista assoluto della vita e delle tradizioni della comunità.