Cronaca

Sala Consilina, gravi carenze igienico sanitarie: chiuso ristorante

L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio

Erminio Cioffi
Asl Salerno

Un ristorante di Sala Consilina è stato chiuso nella mattinata di oggi dal Dipartimento di Prevenzione e dal servizio veterinario dell’Asl. L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate particolarmente gravi dagli ispettori intervenuti. Non si tratterebbe, inoltre, del primo sopralluogo effettuato nella struttura: già in passato sono state impartite precise prescrizioni per adeguare il locale agli standard previsti dalla normativa vigente. Prescrizioni che non sarebbero state rispettate.

Riscontrate gravi criticità

Durante il nuovo controllo di questa mattina gli operatori dell’Asl hanno quindi verificato il permanere delle criticità, disponendo l’immediata chiusura dell’attività. L’obiettivo dei controlli è quello di garantire la tutela della salute pubblica e assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.