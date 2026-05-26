Sala Consilina, gravi carenze igienico sanitarie: chiuso ristorante

Un ristorante di Sala Consilina è stato chiuso nella mattinata di oggi dal Dipartimento di Prevenzione e dal servizio veterinario dell’Asl. L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate particolarmente gravi dagli ispettori intervenuti. Non si tratterebbe, inoltre, del primo sopralluogo effettuato nella struttura: già in passato sono state impartite precise prescrizioni per adeguare il locale agli standard previsti dalla normativa vigente. Prescrizioni che non sarebbero state rispettate.

Riscontrate gravi criticità

Durante il nuovo controllo di questa mattina gli operatori dell’Asl hanno quindi verificato il permanere delle criticità, disponendo l’immediata chiusura dell’attività. L’obiettivo dei controlli è quello di garantire la tutela della salute pubblica e assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare.