Un fenicottero rosa a sorpresa ad Agropoli: avvistato alla foce del Solofrone

Alla foce del fiume Solofrone, nelle ultime ore, alcuni cittadini e appassionati di natura hanno segnalato la presenza insolita di un fenicottero rosa solitario. L’elegante esemplare è stato avvistato mentre sostava nelle acque calme dell’area costiera di Agropoli, attirando subito curiosità e stupore tra residenti e visitatori.

A immortalare il raro incontro è stato Pietro Faniglione, cittadino di Agropoli, impegnato in questi giorni nella ricerca di immagini e scorci del territorio per un nuovo progetto fotografico dedicato alla città e alle sue bellezze naturali.

Il racconto del fotografo e lo stupore dei residenti

“Stamattina, presso la foce del Solofrone, un’emozionante sorpresa: un fenicottero rosa… mai visto sulla costa di Agropoli. Non potevo che dedicargli e catturare tante immagini. Non siamo abituati a vedere questa bellissima biodiversità, per noi è un’affascinante novità”, ha raccontato con entusiasmo.

Il fenicottero, apparso tranquillo ma isolato dal proprio stormo, avrebbe trascorso diverso tempo nei pressi della foce, probabilmente alla ricerca di cibo e di un luogo sicuro dove sostare. Non è ancora chiaro il motivo della sua presenza in zona: secondo alcune ipotesi potrebbe aver perso l’orientamento durante una fase migratoria oppure essersi separato accidentalmente dal gruppo.

Un evento eccezionale per la biodiversità locale

Negli ultimi anni gli avvistamenti di fenicotteri rosa lungo diverse aree costiere italiane sono diventati meno rari, ma la presenza di un esemplare solitario sulla costa agropolese rappresenta comunque un evento eccezionale e particolarmente suggestivo.

Le immagini scattate da Pietro Faniglione stanno già suscitando curiosità e meraviglia sui social, dove in tanti hanno commentato con entusiasmo questa inattesa visita, simbolo di una natura che continua a sorprendere e a regalare emozioni anche nel cuore del Cilento.