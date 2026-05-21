Romano Gregorio riconfermato alla guida del Parco Nazionale del Cilento, Diano ed Alburni: «Parola chiave per questo mandato è continuità»

Riconfermato alla guida della Direzione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni delle Aree Marine Protette annesse, Romano Gregorio.

Nel segno della continuità e della sinergia

La parola chiave per questo mandato quinquennale è continuità. Il Direttore Gregorio, come già fatto in questi anni, lavorerà in sinergia con il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Ente. Diversi gli obiettivi prefissati:

“Questo nuovo incarico permette di completare le tantissime cose già avviate e magari programmarne delle altre”, ha dichiarato.

Mobilità sostenibile: sentieri, ciclovie e bike sharing

Di grande importanza la manutenzione dei sentieri e la realizzazione delle tre ciclovie in corso d’opera: quella del Tanagro, quella tra Capaccio e Trentinara, e quella di Ascea Marina.

E a proposito di turismo, di qui a breve verranno inaugurati anche tutti i punti di bike sharing presenti sul territorio: si tratta di un servizio di mobilità alternativa e sostenibile pensato per i tanti visitatori del Cilento e non solo.

Il futuro del comparto agroalimentare e turismo esperienziale

Ultimo, ma non per importanza, il comparto agroalimentare: “Dopo la bellissima esperienza a Vinitaly vogliamo coinvolgere tutti i produttori di vino locali e pensare con loro ad un programma di turismo esperenziale”.