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Romano Gregorio riconfermato alla guida del Parco Nazionale del Cilento, Diano ed Alburni: «Parola chiave per questo mandato è continuità»

Mandato quinquennale nel segno della continuità: tra gli obiettivi principali la mobilità sostenibile, la manutenzione dei sentieri e il rilancio del turismo esperienziale legato all'agroalimentare

Chiara Esposito

Riconfermato alla guida della Direzione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni delle Aree Marine Protette annesse, Romano Gregorio.

Nel segno della continuità e della sinergia

La parola chiave per questo mandato quinquennale è continuità. Il Direttore Gregorio, come già fatto in questi anni, lavorerà in sinergia con il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Ente. Diversi gli obiettivi prefissati:

“Questo nuovo incarico permette di completare le tantissime cose già avviate e magari programmarne delle altre”, ha dichiarato.

Mobilità sostenibile: sentieri, ciclovie e bike sharing

Di grande importanza la manutenzione dei sentieri e la realizzazione delle tre ciclovie in corso d’opera: quella del Tanagro, quella tra Capaccio e Trentinara, e quella di Ascea Marina.

E a proposito di turismo, di qui a breve verranno inaugurati anche tutti i punti di bike sharing presenti sul territorio: si tratta di un servizio di mobilità alternativa e sostenibile pensato per i tanti visitatori del Cilento e non solo.

Il futuro del comparto agroalimentare e turismo esperienziale

Ultimo, ma non per importanza, il comparto agroalimentare: “Dopo la bellissima esperienza a Vinitaly vogliamo coinvolgere tutti i produttori di vino locali e pensare con loro ad un programma di turismo esperenziale”.

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