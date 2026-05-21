Dramma a Sassano, insegnante di 40 anni trovata morta in casa: lascia due bambini. Comunità sotto shock

Una drammatica scoperta a Sassano nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio. Una donna di 40 anni, di professione insegnante, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione.

I soccorsi e i rilievi delle autorità

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, ma l’intervento dei soccorritori si è purtroppo rivelato inutile. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Insieme al personale medico, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per eseguire i rilievi di rito e avviare gli accertamenti necessari a ricostruire le ultime ore di vita della quarantenne.

Le ipotesi sulle cause del decesso

In base alle prime ricostruzioni effettuate sul posto, l’ipotesi più accreditata riguarda un malore improvviso che avrebbe sorpreso la donna durante il sonno. Saranno comunque gli esami e gli accertamenti disposti dalle autorità competenti a fare piena luce sulle cause esatte del decesso e a escludere altre dinamiche.

Il cordoglio della comunità locale

La tragica scomparsa ha destato profonda commozione a Sassano e nei comuni limitrofi del Vallo di Diano. La vittima era una figura stimata e benvoluta, anche in virtù della sua professione nel mondo della scuola, dove si dedicava quotidianamente all’educazione dei più giovani. La donna lascia due bambini piccoli.