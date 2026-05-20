Maradona tra mito e riscatto sociale: un seminario all’università con Carmando e Signorini

Sarà dedicato al ricordo di Diego Armando Maradona il prossimo seminario specialistico promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Un incontro per celebrare la vita, la passione e l’eredità del Pibe de Oro, attraverso lo sguardo di chi lo ha conosciuto e vissuto: Salvatore Carmando, storico fisioterapista e massaggiatore del Napoli di Diego Armando Maradona, ospite in ateneo venerdì 22 maggio alle ore 15 presso l’Aula Catania di Giurisprudenza, mentre in collegamento streaming da Buenos Aires ci sarà Fernando Signorini, storico preparatore atletico.

Il culto laico e il legame con Napoli

L’accademia si interroga, in prospettiva multidisciplinare, sulla leggenda del calcio mondiale, simbolo di riscatto sociale. Un idolo, un talento unico, considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Un vero e proprio culto laico circonda la figura di Diego Armando Maradona, divenuto per Napoli e il popolo napoletano un simbolo di appartenenza, di identità e di orgoglio culturale, travalicando la sfera calcistica. Famose le sue parole, pronunciate il 5 luglio 1984, alla presentazione ufficiale all’allora stadio San Paolo: «Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires».

Il programma dell’evento e i saluti istituzionali

L’evento in Ateneo si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio e del direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino. L’introduzione sarà affidata al Professore Salvatore Sica, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato e membro del coordinamento scientifico del ciclo di seminari, che dialogherà con gli ospiti insieme al giornalista Pino Taormina.

Il grande campione ma anche l’uomo. Il talento innato, la capacità di riscatto di chi è nato in condizioni svantaggiate ma riesce ad arrivare sul tetto del mondo, nel gotha del calcio mondiale. La capacità di connettersi con il territorio, il legame fortissimo con la città di Napoli.

Lo sport come fenomeno culturale e sociale

Il ciclo di seminari si concentra sui diversi aspetti dell’universo sportivo attraverso i suoi protagonisti: dal diritto al management, con una riflessione ampia anche in prospettiva sociologica che intende lo sport come fenomeno culturale complesso e il suo ruolo determinante in termini di socializzazione e aggregazione, che interviene nell’educazione, nella costruzione dell’identità personale e nella coesione comunitaria.

Il ricordo dei testimoni: Carmando e Signorini

Il nome di Salvatore Carmando è legato alla squadra di calcio del Napoli, cui è approdato nell’estate del 1974. Divenuto primo massaggiatore nella stagione 1976-77, è rimasto tale fino al suo ritiro, avvenuto il 3 luglio 2009. È noto al grande pubblico soprattutto per il rapporto professionale e d’affetto con Maradona: prima dell’inizio di ogni partita il fuoriclasse argentino usava baciargli la testa come gesto scaramantico, e fu voluto proprio dal Pibe de Oro come massaggiatore ufficiale della Nazionale argentina in Messico e poi in USA.

Fernando Signorini è stato lo storico preparatore atletico personale e amico fraterno di Diego Armando Maradona. Lo ha seguito dal 1983 fino al 2010, curandone la condizione fisica nei momenti chiave della sua carriera tra Barcellona, Napoli, Siviglia e la Nazionale argentina. Signorini ha più volte espresso il suo punto di vista sul calcio, paragonando la figura di Maradona a quella del rivoluzionario Che Guevara, sottolineando il peso delle pressioni mediatiche e sociali che hanno circondato la vita del campione argentino.