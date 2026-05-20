Cronaca

Salerno, sequestrati oltre 700 grammi di cocaina: arrestato un ventitreenne

Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Salerno: fermato un 23enne con 733 grammi di cocaina e contanti. Il valore stimato della droga è di 45.000 euro

Redazione Infocilento

In data 12 maggio scorso, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, i militari del Gruppo di Salerno, con l’ausilio di unità cinofile, hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano di 23 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro di droga e contanti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato sarebbe stato trovato in possesso di circa 733 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, della somma di 1.040 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento dell’attività illecita, e di un telefono cellulare. Secondo una stima preliminare, la sostanza rinvenuta avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per circa 45.000 euro.

Le violazioni automobilistiche

L’indagato veniva, altresì, riscontrato alla guida di un veicolo risultato radiato dal PRA e dall’Archivio Nazionale dei veicoli, nonché successivamente oggetto di fittizia reintestazione, e trovato privo di patente.

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