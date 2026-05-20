Bcc Magna Grecia”: intervista al Responsabile dell’Antiriciclaggio Celestino Sansone

In vista del convegno nazionale “Antiriciclaggio nel territorio della Magna Grecia: comprendere il rischio per proteggere l’economia locale”, in programma venerdì 22 maggio 2026 alle ore 16.00 presso l’Auditorium Leo De Berardinis di Vallo della Lucania, è stata realizzata un’intervista dedicata ai contenuti e al significato dell’iniziativa.

Attraverso il contributo dell’Avv. Celestino Sansone, Esponente Responsabile Antiriciclaggio della BCC Magna Grecia, l’intervista spiega perché l’antiriciclaggio non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma un presidio concreto di legalità, tutela del mercato e difesa dell’economia sana del territorio.

L’intervista richiama alcuni dei temi centrali che saranno sviluppati nel convegno: l’analisi dei principali fenomeni di riciclaggio e dei relativi modelli di rischio; l’ampliamento degli ambiti applicativi della normativa; il ruolo delle banche di territorio nel riconoscere tempestivamente segnali di anomalia e nel collaborare con le autorità competenti.

Particolare attenzione è dedicata all’impatto che i capitali illeciti possono avere sui sistemi economici locali, soprattutto nei comparti più esposti, e al valore di una risposta coordinata tra istituzioni, magistratura, autorità investigative, professionisti e sistema bancario. In questo quadro, il convegno si propone come momento di approfondimento e confronto operativo, utile a rafforzare consapevolezza, competenze e strumenti di prevenzione.

All’incontro interverranno relatori di primario profilo nazionale, tra cui Francesco Rotondo, Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania; Giancarlo Varola, Chief AML Officer – Gruppo BCC Iccrea; Gian Gaetano Bellavia, esperto di diritto penale dell’economia e analista investigativo; Emmanuele Di Fenza, già Group Head AML – Intesa Sanpaolo; Lorenzo Savastano, Ufficiale della Guardia di Finanza – Comando Generale, Roma.

Promuovere la cultura della legalità economica significa infatti proteggere il lavoro onesto, sostenere la trasparenza dei mercati e rafforzare la fiducia nelle comunità locali. È con questo spirito che il convegno del 22 maggio intende offrire un contributo concreto al dibattito pubblico su un tema decisivo per il presente e il futuro del territorio.

Informazioni evento

Data e ora: venerdì 22 maggio 2026, ore 16.00

Sede: Auditorium Leo De Berardinis, Vallo della Lucania