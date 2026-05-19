Campionati Provinciali

Città di Pontecagnano in festa, il capitano Di Giacomo: «Vittoria del gruppo. Onore all’Agropoli»

Dopo il trionfo nella finale playoff del girone D di Promozione, il leader gialloblù analizza il match ai microfoni di InfoCilento: «Successo sofferto, vale ancora di più»

Augusto Salerno

L’entusiasmo in casa del Città di Pontecagnano è alle stelle. La grande vittoria nella finale dei playoff del girone D di Promozione ha certificato il valore di una squadra capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo nel momento decisivo della stagione. Il successo ottenuto ai danni dell’Agropoli spalanca le porte a nuovi scenari e conferma la forza mentale del gruppo.

A margine dei festeggiamenti, il capitano e difensore gialloblù Mirko Di Giacomo è intervenuto ai microfoni di InfoCilento per analizzare il match appena concluso e tracciare il bilancio di una giornata memorabile.

La forza del gruppo: il segreto del successo gialloblù

Il leader della formazione picentina ha voluto innanzitutto mettere in risalto la straordinaria compattezza dello spogliatoio. Secondo il difensore, è stata proprio l’unione d’intenti l’elemento fondamentale che ha permesso di raggiungere questo prestigioso traguardo.

In una sfida da “dentro o fuori”, la capacità di aiutarsi nei momenti di sofferenza ha fatto la differenza, trasformando un collettivo unito in una macchina perfetta.

Onore all’Agropoli: una battaglia fisica e mentale

Il capitano non ha poi mancato di rendere onore agli avversari. Di Giacomo ha sottolineato quanto sia stato complicato e dispendioso, sia dal punto di vista fisico che mentale, riuscire a piegare una grande squadra come l’Agropoli.

«Un successo sofferto e sudato che rende la vittoria ancora più preziosa e regala un’enorme iniezione di fiducia per il prosieguo del cammino».

Con queste parole il leader del Pontecagnano ha sancito la fine di una vera e propria battaglia sportiva, che proietta la squadra verso il futuro con rinnovata consapevolezza.

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