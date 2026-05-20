Sala Consilina, al via la sorveglianza ambientale con associazioni e volontari

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina avvia il servizio di sorveglianza ambientale sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dell’ambiente e contrastare fenomeni come l’abbandono illecito dei rifiuti e il degrado urbano.

L’iniziativa, promossa in sinergia con l’assessore all’Ambiente Teresa Paladino, si avvale della collaborazione di diverse associazioni attive nel settore della protezione e della vigilanza ambientale. I volontari, dopo aver seguito uno specifico percorso formativo per Guardia ambientale, affiancheranno il Comune nelle attività di controllo e monitoraggio.

Le associazioni coinvolte nel progetto di vigilanza

Tra le realtà coinvolte figurano A.T.A.P.S. – Associazione Tutela Ambientale, Protezione Civile Sassano – Gruppo Lucano, Fare Ambiente – Laboratorio Verde Vallo di Diano, Guardia Nazionale Ambientale, Guardia Agroforestale Italiana e A.N.T.A. – Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente.

Una responsabilità condivisa con la cittadinanza

Un lavoro di squadra che punta a rendere la città più pulita, sicura e rispettosa dell’ambiente, facendo leva anche sulla collaborazione dei cittadini. L’amministrazione invita infatti a segnalare eventuali criticità e ad adottare comportamenti responsabili.

La tutela del territorio, sottolineano dal Comune, è una responsabilità condivisa che richiede l’impegno di tutti.