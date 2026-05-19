Cilento

Agropoli, viaggia in monopattino con tre coltelli sul lungomare: fermato dalla polizia municipale

I vigili urbani di Agropoli hanno fermato un uomo sul lungomare San Marco a bordo di un monopattino: nel bagaglio nascondeva tre coltelli oltre il limite di legge

Ernesto Rocco
Polizia municipale agropoli

Durante i consueti controlli del territorio finalizzati a garantire la sicurezza cittadina, gli agenti della polizia municipale di Agropoli, sotto la guida del comandante Maurizio Cauceglia, hanno fermato un uomo di nazionalità tunisina in possesso di tre coltelli.

L’operazione è scattata nei pressi dell’accesso nord del lungomare San Marco. Una pattuglia dei caschi bianchi ha intercettato lo straniero mentre si spostava a bordo di un monopattino elettrico, mezzo che è risultato privo del contrassegno identificativo richiesto dalle attuali normative vigenti.

La perquisizione e il sequestro delle armi

Il conducente ha mostrato un evidente stato di agitazione durante le prime fasi dell’accertamento, spingendo gli operatori ad approfondire le verifiche. Dopo il controllo dei documenti di identità, i vigili urbani hanno ispezionato il bagaglio dell’uomo per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.

L’ispezione ha invece permesso di rinvenire tre coltelli con lame di lunghezza superiore agli 8 centimetri. Le armi da taglio sono state immediatamente sequestrate dagli agenti.

I provvedimenti giudiziari e la continuità dei controlli

A seguito del ritrovamento, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria competente. Le contestazioni riguardano il reato di porto abusivo di armi da taglio e le violazioni introdotte dalle recenti disposizioni del decreto sicurezza. Dal comando della polizia municipale fanno sapere che le attività di monitoraggio sul territorio comunale proseguiranno con costanza per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza.

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