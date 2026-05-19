Agropoli, “Giovani, Sport e Turismo”: successo per l’incontro con il campione olimpico Antonio Rossi

Si è tenuto questa mattina ad Agropoli, nella prestigiosa cornice del Palazzo Civico delle Arti, un importante convegno dedicato a tre temi chiave per lo sviluppo locale: i giovani, lo sport e il turismo.

L’evento, intitolato “Rotta nel Cilento”, ha rappresentato un momento fondamentale di confronto e riflessione su tematiche cruciali per il futuro delle nuove generazioni e per la promozione turistica del territorio.

Un ospite d’eccezione: la lezione di Antonio Rossi

A dare un valore straordinario all’incontro è stato un ospite d’onore: il pluricampione olimpico Antonio Rossi.

Il campione ha tenuto una lezione magistrale e coinvolgente, approfondendo due aspetti principali:

Lo sport come crescita: Il valore dell’attività sportiva come pilastro fondamentale per la formazione e la crescita personale dei giovani.

Il valore dell’attività sportiva come pilastro fondamentale per la formazione e la crescita personale dei giovani. Lo sport come volano economico: Il ruolo strategico delle attività sportive nello sviluppo e nella valorizzazione turistica del territorio cilentano.

Grande partecipazione e dibattito

L’aula del Palazzo Civico delle Arti ha visto una numerosa presenza di pubblico. I partecipanti hanno seguito con estremo entusiasmo i vari interventi, dando vita a un dibattito dinamico e interattivo con i relatori.