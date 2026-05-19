Attualità

Agropoli, “Giovani, Sport e Turismo”: successo per l’incontro con il campione olimpico Antonio Rossi

Il Palazzo Civico delle Arti ha ospitato il convegno "Rotta nel Cilento": una riflessione sul futuro del territorio e delle nuove generazioni con la partecipazione straordinaria del pluricampione olimpico

Alessandro Pippa

Si è tenuto questa mattina ad Agropoli, nella prestigiosa cornice del Palazzo Civico delle Arti, un importante convegno dedicato a tre temi chiave per lo sviluppo locale: i giovani, lo sport e il turismo.

L’evento, intitolato “Rotta nel Cilento”, ha rappresentato un momento fondamentale di confronto e riflessione su tematiche cruciali per il futuro delle nuove generazioni e per la promozione turistica del territorio.

Un ospite d’eccezione: la lezione di Antonio Rossi

A dare un valore straordinario all’incontro è stato un ospite d’onore: il pluricampione olimpico Antonio Rossi.

Il campione ha tenuto una lezione magistrale e coinvolgente, approfondendo due aspetti principali:

  • Lo sport come crescita: Il valore dell’attività sportiva come pilastro fondamentale per la formazione e la crescita personale dei giovani.
  • Lo sport come volano economico: Il ruolo strategico delle attività sportive nello sviluppo e nella valorizzazione turistica del territorio cilentano.

Grande partecipazione e dibattito

L’aula del Palazzo Civico delle Arti ha visto una numerosa presenza di pubblico. I partecipanti hanno seguito con estremo entusiasmo i vari interventi, dando vita a un dibattito dinamico e interattivo con i relatori.

L’incontro ha confermato quanto il binomio tra sport e territorio sia una rotta vincente per il futuro del Cilento.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.