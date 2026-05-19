Cronaca

Salerno, lite in famiglia sfocia nella violenza: arrestato 36enne, feriti tre poliziotti

Intervento della Polizia a Salerno per una lite familiare: un uomo di 36 anni oppone resistenza, ferisce tre agenti e danneggia la volante. Arrestato

Redazione Infocilento

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato — con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno — è intervenuta in zona Largo Alfonso Menna a seguito di una richiesta di intervento per una lite in ambito familiare.

Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno individuato un uomo, salernitano di 36 anni, che, secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, avrebbe tenuto una condotta aggressiva nei confronti dei familiari presenti all’interno dell’abitazione.

L’aggressione agli agenti e i danni alla volante

Durante le fasi dell’intervento, l’uomo avrebbe opposto attiva resistenza agli agenti, proferendo minacce e ponendo in essere condotte violente. Nel tentativo di contenerlo e metterlo in sicurezza, tre operatori di polizia hanno riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. Nel corso dell’episodio, inoltre, è stata danneggiata anche un’autovettura di servizio della Polizia di Stato.

Il trasferimento in carcere e le indagini in corso

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile, allo stato degli atti, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. Dell’arresto è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, la quale ha disposto la traduzione dell’indagato presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa del rito direttissimo.

Sono in corso ulteriori approfondimenti anche in relazione al contesto familiare nel quale è maturato l’intervento. Si precisa che il provvedimento adottato è eseguito nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, la responsabilità della persona arrestata sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

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