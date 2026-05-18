Cilento

Festa provinciale dei settori giovanili ad Agropoli: entusiasmo e fair play al “Guariglia”

Grande successo allo stadio "Raffaele Guariglia" di Agropoli per la festa di fine anno del calcio giovanile. Partite, tanto divertimento e spalti gremiti. Leggi l'articolo!

Alessandro Pippa

Allo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli si è tenuta la festa provinciale di fine anno dei settori giovanili. Tanta partecipazione ed entusiasmo per tutti i gruppi presenti.

Una giornata di sport e condivisione

Presso lo Stadio Raffaele Guariglia di Agropoli si è svolta la festa provinciale dedicata ai settori giovanili, che ha visto la partecipazione di numerose società sportive del territorio. Tanta la partecipazione e l’entusiasmo per tutti i gruppi presenti. Tanti i giovani atleti che si sono cimentati in partite suddivise per diverse categorie, vivendo una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’entusiasmo.

Il successo sugli spalti e in campo

L’evento si è trasformato in una vera e propria festa del calcio giovanile, caratterizzata da spirito di Fair Play, sano divertimento e grande partecipazione da parte di tecnici, famiglie e appassionati presenti sugli spalti.

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