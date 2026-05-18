Cilento

Capaccio Paestum, incidente a Sorvella: automobilista positivo all’etilometro denunciato dalla Polizia municipale

Incidente nella serata di domenica a Capaccio Paestum, in località Sorvella. Un 42enne di Agropoli è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti: ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Il sindaco Paolino annuncia: "Tolleranza zero".

Alessandra Pazzanese
Polizia Municipale Vigili

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di sicurezza stradale disposta dall’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum. Nella serata di domenica 16 maggio, gli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Magg. Antonio Rinaldi, sono intervenuti in località Sorvella a seguito di un sinistro stradale.

Alcol oltre i limiti: scattano il ritiro della patente e il sequestro del veicolo

Nel corso dei rilievi e degli accertamenti di rito sui conducenti dei veicoli coinvolti, gli operatori hanno sottoposto i soggetti a controllo con l’etilometro di cui la Polizia locale si è dotata. Uno dei guidatori, un uomo di 42 anni residente ad Agropoli, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge per la conduzione dei veicoli.

Trattandosi di una violazione di natura penale (art. 186 del Codice della strada) – aggravata dall’essere avvenuta in concomitanza con un sinistro stradale e in orario notturno – il conducente rischia un’ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno. Al termine delle attività di rito, la Polizia municipale ha proceduto all’immediato ritiro della patente di guida del quarantaduenne e al sequestro amministrativo del veicolo ai fini del successivo fermo.

La reazione del sindaco Gaetano Paolino: tolleranza zero sulle strade

Sull’episodio è intervenuto direttamente il sindaco di Capaccio Paestum, l’avvocato Gaetano Paolino, che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“La sicurezza sulle nostre strade e l’incolumità dei cittadini rappresentano una priorità assoluta di questa Amministrazione. Guidare in stato di ebbrezza è un atto di grave irresponsabilità che mette a rischio non solo la propria vita, ma anche quella di automobilisti e pedoni innocenti. Ringrazio il comandante Rinaldi e tutti gli agenti della Polizia municipale per il tempestivo intervento e per il costante lavoro di vigilanza che svolgono sul territorio. Tolleranza zero verso condotte così pericolose: i controlli stradali saranno ulteriormente intensificati, specialmente nei fine settimana, per garantire che le strade di Capaccio Paestum rimangano sicure per tutti.”

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