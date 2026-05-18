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Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per la Virtus Paestum ai campionati italiani Libertas

Grandi risultati per l'ASD polisportiva Virtus Paestum ai campionati italiani Libertas di ginnastica ritmica a Magione: podi per Landi e De Luca

Redazione Infocilento
Libertas Venere

Ottimi risultati per le giovani atlete dell’ASD polisportiva Virtus Paestum ai Campionati Italiani Libertas di ginnastica ritmica, andati in scena a Magione, in provincia di Perugia, dal 13 al 17 maggio. La spedizione salernitana ha brillato nelle competizioni dedicate alle serie C e D, portando a casa podi importanti in un contesto competitivo di alto livello.

L’argento di Gerarda Landi con la palla

Nella categoria Allieve 1 della serie C, la giovanissima Gerarda Landi, di soli 10 anni, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nell’esercizio con la palla. Una prestazione magistrale che le ha permesso di salire sul secondo gradino del podio in una categoria particolarmente affollata, che vedeva circa quaranta atlete ai nastri di partenza. La ginnasta ha affrontato anche la prova al corpo libero, ottenendo un comunque onorevole diciassettesimo posto complessivo.

Podio sfiorato e secondo posto per Mariacarmela De Luca

La giornata di successi per il club pestano è stata completata dalle performance di Mariacarmela De Luca. La dodicenne, impegnata sempre nelle gare della serie C, ha conquistato il secondo posto nella specialità mista tra clavette e corpo libero. De Luca è andata vicina all’en plein anche nel secondo esercizio in programma, quello con il cerchio, terminando la sua prova in quinta posizione, appena sotto il podio.

Le due atlete vengono seguite quotidianamente nel loro percorso di crescita tecnica e sportiva dalle istruttrici Carmen Bisogno, Federica Consiglio e Marica Catarozzi, che vedono così ripagato il lavoro svolto negli allenamenti in vista dell’appuntamento nazionale in Umbria.

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