Trionfo a Scandicci: l’orchestra della scuola Ripa di Eboli conquista il primo posto assoluto

Ancora un incredibile successo per l’orchestra dell’Istituto comprensivo “Matteo Ripa”, che continua a distinguersi nel panorama musicale nazionale grazie al talento e alla preparazione dei suoi giovani studenti.

Al prestigioso “Concorso Internazionale Città di Scandicci” la scuola ebolitana ha conquistato il primo posto assoluto, ottenendo l’invidiabile punteggio di 100 centesimi su 100. Un risultato straordinario che conferma l’eccellenza del percorso musicale portato avanti dall’istituto e l’impegno quotidiano di studenti e docenti.

Un successo da punteggio pieno e il trionfo solista

A rendere ancora più prestigioso il traguardo raggiunto è arrivato anche il primo premio assoluto per la giovane pianista Camilla Filantropia, protagonista di una brillante esibizione solistica.

Determinante l’organizzazione della partecipazione al concorso da parte della dirigente scolastica Daniela Natalino e della professoressa Milena Giangregorio, che hanno accompagnato e sostenuto il percorso dei ragazzi verso questo importante successo.

Un grande plauso va anche ai maestri d’orchestra che, con professionalità e passione, guidano gli studenti nella loro crescita artistica: Grazia Petrosino per il pianoforte, Cosimo De Angelis per il clarinetto, Rocco Amabile per la tromba e Walter Moscato per la chitarra.

I numeri record dell’edizione e l’orgoglio della comunità

L’edizione del concorso ha registrato numeri da record: oltre 6.000 giovani musicisti provenienti da 160 scuole di 16 regioni italiane, con la partecipazione di 457 solisti, 63 orchestre, 20 cori, 110 gruppi dal duo al settimino, 50 piccoli ensemble e 4 bande musicali.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Mario Conte, dall’Amministrazione comunale e dall’intera comunità ebolitana, ancora una volta orgogliosa e grata per il prestigioso risultato raggiunto da questi giovani talenti, definito come un “autentico motivo d’orgoglio per la città di Eboli”.