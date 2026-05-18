Scomparsa a 18 anni da Stio Cilento: ore di apprensione, scattano le ricerche in tutto il territorio

Ore di ansia nel territorio del Cilento per le sorti di Fabiana Pica, una ragazza di 18 anni residente a Stio. Della giovane non si hanno più notizie da ieri, domenica 17 maggio 2026, giorno in cui si è allontanata dalla propria abitazione senza lasciare tracce. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno presentato denuncia ai carabinieri, che hanno immediatamente fatto scattare il piano di ricerca.

Le ricerche sul territorio e le segnalazioni

Le attività degli uomini dell’Arma si stanno concentrando nel comprensorio. Secondo alcune testimonianze, la giovane sarebbe stata notata a bordo di una bicicletta in una zona compresa tra la frazione Angellara e il centro di Vallo della Lucania. Altre indicazioni, invece, spostano l’attenzione verso la costa, precisamente ad Ascea Marina.

I precedenti e la descrizione della giovane

La scomparsa della ragazza ha riacceso la preoccupazione nella comunità locale, che già in passato aveva vissuto ore di trepidazione per un fatto analogo. Il 21 settembre 2025, infatti, la giovane si era allontanata da casa, mobilitando le forze dell’ordine e i residenti di Stio Cilento, Vallo della Lucania e dei comuni limitrofi, prima che la situazione si risolvesse positivamente con il suo ritrovamento, avvenuto proprio ad Ascea.

Fabiana è alta circa un metro e 55 centimetri e ha capelli castani di media lunghezza. Non si hanno invece notizie precise in merito agli indumenti che indossava al momento dell’allontanamento da casa.

L’appello dei familiari e la mobilitazione

I parenti e i carabinieri chiedono la massima collaborazione da parte della cittadinanza. Chiunque creda di aver avvistato la ragazza o sia in possesso di informazioni che possano rivelarsi utili alle indagini è invitato a mettersi in contatto urgente con le forze dell’ordine.

Nel frattempo, sui social network si è attivata una fitta rete di solidarietà, con centinaia di utenti che stanno condividendo la foto e i dettagli della giovane nella speranza di accelerare le operazioni di rintraccio.