Cronaca

Incidente a Eboli, auto esce fuori strada sulla SP 30 in località Prato: soccorso il conducente

Una BMW X2 è finita fuori strada sulla SP 30 in località Prato a Eboli. Sul posto i sanitari del 118. Traffico e rallentamenti in direzione Santa Cecilia

Antonio Elia

Momenti di apprensione lungo la SP 30, nella zona di località Prato ad Eboli, dove una BMW X2 è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

La dinamica del sinistro in località Prato

L’auto, dopo aver perso il controllo, è terminata ai margini della carreggiata tra la vegetazione laterale. Sul posto sono intervenuti i sanitari per prestare soccorso al conducente, che è stato visitato dai medici. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Disagi alla circolazione stradale e rilievi

L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione, in particolare nel tratto in direzione Santa Cecilia, ma anche a salire verso lo svincolo autostradale. Sono in corso le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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