Attualità

Agropoli, il Centro Visite Trentova-Tresino apre alle associazioni: pubblicato l’avviso pubblico

Il Comune di Agropoli cerca associazioni del territorio per l'uso dei locali al primo piano del Centro Visite Trentova-Tresino. Obiettivo: rilanciare il turismo naturalistico e gli sport outdoor. Domande entro il 27 maggio 2026.

Antonio Pagano
centro visite

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 259 del 07/05/2026, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di associazioni operanti sul territorio interessate all’utilizzo delle aree poste al primo piano del Centro Visite Trentova – Tresino per lo svolgimento delle proprie attività.

Valorizzazione del territorio e turismo sostenibile

L’iniziativa è finalizzata a favorire la fruizione della struttura, promuovere forme di collaborazione tra soggetti attivi nel settore del turismo naturalistico, delle attività all’aria aperta e valorizzare il patrimonio pubblico attraverso attività coerenti con le finalità istituzionali del Centro Visite. Il Centro rappresenta infatti un punto di riferimento per gli appassionati degli sport outdoor e per le attività finalizzate alla valorizzazione del turismo naturalistico e sostenibile del territorio.

Chi può partecipare e requisiti richiesti

Possono presentare manifestazioni d’interesse le associazioni operanti sul territorio che svolgono e promuovono attività di promozione del turismo naturalistico e degli sport all’aria aperta.

Modalità e termini di presentazione della domanda

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 27.05.2026 mediante una delle seguenti modalità:

  • Consegna a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Agropoli – Piazza della Repubblica n. 3 – 84043 Agropoli (SA);
  • Invio tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it;
  • Spedizione a mezzo raccomandata A/R.

Per tutte le informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.

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