Crollo improvviso sul lungomare di Sapri: albero cade in pieno centro, sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata questa mattina sul lungomare Italia di Sapri. Un albero di grosse dimensioni improvvisamente si è abbattuto lungo la strada, intorno alle 11:30, invadendo gran parte della prima passeggiata, in pieno centro cittadino. Fortunatamente nello spazio dove l’albero si è abbattuto non vi era la presenza di nessun passante, nonostante il lungomare della Città della Spigolatrice sia molto frequentato soprattutto nei giorni festivi.

L’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza dell’area

Tra i primi ad accorgersi di quanto accaduto e ad arrivare sul posto è stato il vicesindaco Daniele Congiusti che nell’immediato ha dato l’allarme e ha attivato le forze dell’ordine. Sul posto tempestivo è stato l’arrivo del personale della Polizia Municipale, diretto dal comandante Antonio Pompeo Abbadessa, che ha delimitato l’area e l’ha messa in sicurezza, per evitare qualsiasi tipo di complicanza per i cittadini.

Vento forte tra le possibili cause del crollo

Per quanto riguarda le cause della caduta dell’arbusto, probabilmente sono da attribuire alle forti raffiche di vento che negli ultimi giorni si sono abbattute su tutto il territorio. Restano da accertare le condizioni in cui versava l’albero. Intanto tanta è stata la paura per l’episodio che si è verificato in pieno centro cittadino e che ha seminato il panico tra i presenti.