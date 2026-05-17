Attualità

Sala Consilina si ferma per l’ultimo saluto a Pasquale Morello: una comunità unita nel dolore

Sala Consilina e il Vallo di Diano si stringono attorno alla famiglia di Pasquale Morello, il 31enne scomparso in un tragico incidente stradale. Il racconto dell'ultimo commosso addio

Erminio Cioffi

Un silenzio carico di lacrime e incredulità ha accompagnato ieri l’ultimo saluto a Pasquale Morello, il giovane di 31 anni scomparso tragicamente in un incidente stradale il 7 maggio.

Il dolore di un’intera comunità

Nella chiesa della Santissima Trinità, gremita in ogni spazio, ieri pomeriggio Sala Consilina si è stretta attorno alla sua famiglia, condividendo un dolore che ha attraversato l’intero Vallo di Diano. Volti segnati dalla commozione, occhi bassi, mani intrecciate, una comunità intera si è fermata per salutare un ragazzo che, con la sua energia e la sua presenza, aveva saputo lasciare un segno profondo in chiunque lo avesse incontrato.

Le parole di conforto durante la celebrazione

Durante la celebrazione, le parole semplici ma intense di don Gabriele Petroccelli hanno provato a dare voce a un dolore difficile da comprendere. La perdita di una vita così giovane ha lasciato spazio a domande senza risposta, a un senso di vuoto che nessuna spiegazione riesce a colmare. Eppure, nel ricordo condiviso, è emersa con forza l’immagine di Pasquale, un ragazzo solare, capace di farsi voler bene, di riempire gli spazi con la sua vitalità.

Un ultimo commosso saluto tra applausi e palloncini

All’uscita dalla chiesa, un lungo applauso ha accompagnato il feretro, quasi a voler trattenere ancora per un attimo quella presenza così viva nei cuori di tutti. Palloncini bianchi si sono alzati nel cielo, mentre il suono delle trombe dei camion, simbolo del suo lavoro e della sua quotidianità, ha reso ancora più intenso un addio che nessuno avrebbe voluto pronunciare.

Pasquale resta nei ricordi, nelle risate condivise, nei gesti semplici di ogni giorno e in quel rumore silenzioso che continua a vivere dentro chi lo ha amato.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.