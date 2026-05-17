Ottati: approvato il progetto da 400mila euro per il restauro dell’antico Mulino in località Auso

L’amministrazione comunale di Ottati, guidata dal sindaco Elio Guadagno, ha compiuto un passo decisivo verso la valorizzazione del proprio patrimonio storico e paesaggistico. L’Ente ha approvato ufficialmente lo studio di fattibilità tecnico-economica per un importante progetto di recupero. L’intervento riguarda l’antico Mulino Idraulico situato in località Auso, un simbolo dell’identità locale che attende una profonda opera di rigenerazione.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta alla tutela e al recupero dei beni culturali presenti nel territorio comunale, con l’obiettivo di preservare la memoria storica e incrementare l’attrattività dell’area.

Dettagli tecnici e investimenti per la messa in sicurezza

Il progetto, denominato “Intervento di messa in sicurezza antisismica e restauro conservativo dell’antico mulino idraulico”, prevede un investimento complessivo stimato in € 404.301,09. La progettazione è stata affidata alla società PROGETTAZIONE ROMA SRL.

Le principali linee d’azione definite nello studio comprendono: