Battipaglia, riapre il traffico sulla SP 136 Serroni Alto nel tratto tra via Praga e via Fiorignano

L’Amministrazione comunale di Battipaglia informa la cittadinanza che, con Ordinanza Dirigenziale n. 81 del 18/05/2026, è stata disposta l’apertura alla circolazione stradale della Strada Provinciale 136 Serroni Alto, nel tratto compreso tra via Praga e via Fiorignano, a partire dalle ore 19:00 del 18 maggio 2026 e fino all’1 giugno 2026.

La decisione segue la richiesta del R.U.P. arch. Fausto Dragonetti, che ha comunicato il venir meno delle condizioni che avevano reso necessaria la precedente interdizione al traffico durante le lavorazioni relative all’intervento di manutenzione straordinaria della SP 136 Serroni Alto, comprendente la realizzazione del collettore per le acque meteoriche, il rifacimento del manto stradale e la costruzione del marciapiede.

Le modifiche alla viabilità: i sensi unici confermati

L’ordinanza conferma inoltre il senso unico parallelo nelle seguenti strade:

via Spandau , nel tratto compreso tra la stessa via e la SP 136 Serroni Alto;

, nel tratto compreso tra la stessa via e la SP 136 Serroni Alto; SP 136 Serroni Alto , nel tratto tra via Spandau e via Praga;

, nel tratto tra via Spandau e via Praga; via Praga , nel tratto tra SP 136 Serroni Alto e via Spandau;

, nel tratto tra SP 136 Serroni Alto e via Spandau; Largo Domenico Antonio Franchini.

Resta confermata anche tutta la segnaletica stradale di cantiere già prevista dalle precedenti ordinanze, con eventuali adeguamenti della segnaletica di avvicinamento, posizione e fine prescrizione. L’ordinanza abroga le precedenti disposizioni in contrasto.

Gli obblighi per la società incaricata dei lavori

Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la società incaricata dei lavori dovrà: