Molestie su una minorenne nel Vallo di Diano: arrestato un pensionato

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di arresto nei confronti di un uomo in pensione, residente nel nord del Vallo di Diano, gravemente indiziato di molestie ai danni di una minorenne.
La denuncia dei familiari e le indagini
L’attività investigativa è stata avviata nei mesi scorsi a seguito della denuncia presentata dai familiari della giovane, una ragazza di circa 12 anni.
La misura cautelare
Al termine degli accertamenti, l’autorità giudiziaria ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuta adeguata in questa fase delle indagini.
Gli approfondimenti da parte delle forze dell’ordine proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.