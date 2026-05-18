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13 Bandiere Blu in Cilento, esulta la Consac

Il Cilento conquista 13 Bandiere Blu nel 2026. Il presidente di Consac Gennaro Maione: Risultato storico grazie a depurazione efficiente e investimenti.

Redazione Infocilento
Gennaro Maione

Tredici comuni Bandiera Blu sul totale dei 20 campani non solo confermano e consolidano nel tempo un inarrivabile primato regionale ma, statistiche alla mano, equivalgono ben al 5 per cento delle località dell’intera Penisola (257) che nel 2026 si possono fregiare dell’ambito titolo.

Il Cilento, insomma, è il territorio italiano dei record in quanto a mare pulito. Un risultato reso possibile anche, se non soprattutto, grazie alla funzionalità degli impianti di depurazione e alla gestione del ciclo delle acque: due parametri obbligatori e fondamentali per ottenere il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education).

Il ruolo della depurazione e della gestione idrica

Così Gennaro Maione, presidente di Consac, la società che gestisce il sistema idrico integrato nell’area del Cilento-Vallo di Diano: “Le Bandiere Blu rappresentano il coronamento di un lavoro collettivo, da quello delle amministrazioni comunali all’impegno messo in campo dagli operatori turistici. La gestione ottimale della depurazione, e questo riguarda il nostro segmento, impedisce sversamenti in mare garantendo la purezza delle acque costiere. Traguardo che si ottiene con investimenti continui nelle infrastrutture da parte del gestore integrato e con un’opera di continuo monitoraggio della situazione”.

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