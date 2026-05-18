Attualità

Sanità digitale, al Cilento Outlet il primo ambulatorio virtuale in un centro commerciale

Inaugurato al Cilento Outlet il primo Ambulatorio Virtuale di Comunità. Un modello innovativo di sanità digitale pubblica in Campania per azzerare le distanze con i cittadini

Redazione Infocilento
Cilento Outlet

Il Cilento Outlet si prepara a ospitare un’iniziativa pionieristica nel panorama sanitario regionale e nazionale. Domani, alle ore 10:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale di un progetto che punta a ridefinire il concetto di assistenza sul territorio, riducendo in modo significativo i tempi di attesa e facilitando l’accesso ai servizi pubblici. All’evento presenzierà il Direttore Generale dell’ASL di Salerno, l’ingegner Gennaro Sosto.

L’iniziativa si propone come un modello innovativo di sanità territoriale che avvicina concretamente i cittadini ai servizi pubblici, abbattendo distanze, attese e barriere digitali. L’integrazione tra i servizi sanitari e i luoghi di grande affluenza quotidiana rappresenta una risposta pratica alle esigenze di semplificazione richieste dall’utenza.

Un primato per la Campania e il Mezzogiorno

Il progetto che prende vita all’interno del centro commerciale rappresenta un’assoluta novità per tutto il meridione. Si tratta infatti del primo Ambulatorio Virtuale di Comunità realizzato all’interno di un centro commerciale, una delle prime esperienze in Italia di integrazione tra sanità digitale pubblica e spazi commerciali ad alta frequentazione.

L’attivazione di questo spazio e la digitalizzazione dei servizi correlati mirano a creare un punto di contatto diretto e immediato tra la sanità pubblica e la comunità locale. Subito dopo il taglio del nastro verranno diffusi i dettagli specifici sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso per i cittadini.

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